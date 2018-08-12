立院預算中心點名 公辦財團法人 兼職董監事仍領高薪

2018-08-12

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院預算中心最新出爐的報告指出，政府捐助的財團法人董監事雖以無給職為原則，但仍有少數財團法人支付高額酬金給兼職董監事。預算中心並點名聯合信用卡處理中心、紡織產業綜合研究所、中興工程顧問社等財團法人，一○六年董事會召開次數寥寥無幾，董監事仍按月支領萬元酬金，呼籲主管機關應就此進行檢討。

立法院六月底三讀通過「財團法人法」，明訂公辦財團法人董監事原則上為無給職、禁領雙薪。不過法案尚未正式公布實施，預算中心報告揭露過往陋習持續存在。

車馬費、特支費名目支付

報告中提到，政府捐助成立的財團法人董事長、董監事雖以無給職為原則，部分財團法人卻以各種車馬費、特支費等名目，支付董事長兼職酬金；預算中心報告也點名，包含中華顧問工程司、中興工程顧問社、聯合信用卡處理中心、紡織產業綜合研究所等十九個財團法人，給予兼任董監事較高的兼職費或車馬費，恐有浪費之虞。

預算中心也認為，聯合信用卡處理中心、紡織產業綜合研究所、中興工程顧問社等三家財團法人，一○六年僅召開四次董事會，卻仍「按月」支付一萬至一萬八千元不等的酬金，作法「似欠妥適」，社會觀感不佳。

民進黨立委賴瑞隆表示，公設財團法人董監事領有高薪或雙薪者，一直是外界詬病的陋習，新政府上台後已經加速處理相關問題，也呼籲各部會腳步加快，包含不正常的財團法人薪資標準，都應該一併處理。