明年中央總預算 歲出首破二兆

2018-08-12

教科文預算逾4千億 成長6.7％居冠

〔記者李欣芳／台北報導〕明年度中央政府總預算案編製出爐，將提報本週四行政院院會通過，由於行政院擴大投資、加強鞏固國防與增加因應少子化等預算，明年度歲出總預算首度突破二兆元，達二兆零一百餘億元。據透露，成長幅度居冠的是逾四千億元的教科文預算，將比今年預算成長六．七％，其次為國防預算三四六○億元，成長五．六％，成長幅度居第三的是經濟發展支出約二四七○億元，成長五％。

行政院長賴清德已率相關官員向蔡英文總統報告總預算內容，本週四院會正式拍板後，將送請立法院審議。

一○八年度中央政府總預算案，以社福支出佔首位，包括政府對中低收入戶的補助、老人等社福補助支出等。行政院主計長朱澤民表示，今年度社福支出為四九○七億元，明年度社福支出將微幅成長數十億元，規模達到將近五千億元。

國防預算3460億元 成長5.6％

朱澤民說，支出佔第二位的是教科文預算，明年度教科文預算也將成長，規模將超過四千億元。支出佔第三位的是國防部主管的支出，已由蔡總統及賴揆核定明年度的國防預算三四六○億元，成長五．六％。

朱澤民指出，明年度中央政府總預算歲入規模約為一兆九千多億元，歲出規模為二兆零一百億到二兆零二百億元之間，原則上不會超過二兆零二百億元，總預算將突破二兆元大關。

由於近年來中央政府的年度總預算，都控制在二兆元以下，對於明年度總預算將超過二兆零一百億元，朱澤民說，這是因包括公務人員薪資、低收入戶補助等法定預算支出就達總預算的七成，而明年政府要增加國防支出、擴大公共建設與前瞻基礎建設等投資，以及編列因應少子化預算等，歲出預算因此逾二兆元。

官員表示，由於預估明年稅收增加，歲入預算微幅成長，歲出規模相對也成長，雖然明年歲出預算首度突破二兆元，不過，行政院仍嚴格控制財政紀律，明年的歲出與歲入的差短，將比今年的四七○億元還少。