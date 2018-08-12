救國團「黨職併公職」 溢領5千多萬

2018-08-12

67名退休公務員、4名政務官年資併計 國民黨附隨組織洩底

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會八月七日認定救國團為國民黨之附隨組織，救國團雖連日否認非附隨關係，但銓敘部清查後卻發現，救國團存在嚴重「黨職併公職」情況，竟有高達六十七名退休公務員、四名政務官「黨國不分」併入救國團年資，從國庫至少溢領走五千多萬元。

救國團須返還溢領款

根據「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」規定，有「黨職併公職」溢領退離給與者，應自條例施行後一年內，令領受人或其經採認的社團專職年資所屬社團返還；若併入救國團年資，依規定，政務官由領受人及救國團連帶返還，政務人員以外的公職人員，由救國團返還。

經統計，有併入救國團年資退休公務人員有六十七人，救國團為此應返還至少五一四八萬餘元數額。政務官方面，有前內政部長林豐正、前行政院政委高銘輝、前考試委員蔡憲六、前僑委會副委員長王能章四人併入救國團年資，救國團也須連帶返還一六○萬餘元。

銓敘部清查名單顯示，林豐正「黨職併公職」年資九年六個月，溢領二二三萬元。他自一九五四年十一月，陸續擔任救國團桃園縣團委會輔導員、台北學苑輔導員、花蓮縣團委會總幹事等職務，一九八○年六月至一九八一年八月，則擔任台灣省民眾服務社台南民眾服務支社代理主委黨職。

高銘輝則溢領一六四萬元，他不僅擔任過教育部次長、行政院青輔會主委，也當過國民黨副秘書長、青工會主任，並擔任過救國團副主任、召集人等職。

官員透露，當過國民黨組發會副主委的王能章，「黨職併公職」年資長達十三年，包含民眾服務總社、救國團年資，溢領四九五萬元。擔任過國民黨台東縣黨部主委的前考試委員蔡憲六，「黨職併公職」年資十二年十一個月，溢領二一一萬元。

據調查，救國團尚未返還被銓敘部追繳的款項，名下五十六億元財產被禁止處分後，未來將向黨產會申請動支經費償還；黨產會委員表示，依黨產條例許可要件辦法，若為正當理由，會予以核准。