日經報導 台積電中毒敲警鐘 科技業資安大作戰

2018-08-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕「日經新聞」報導，台積電遭「想哭病毒（WannaCry）」入侵，導致生產機台停擺一事，對台灣科技業敲了一記警鐘，顯示即使技術最先進的公司也難逃網路攻擊，促使相關業者急著全面檢查資安，以防堵類似情況發生。

台積電子公司世界先進董事長方略表示：「這起事件對科技業是一記警鐘，我們一獲知這起事件，上週五晚間立刻要求資訊技術專家返回公司，徹底檢查所有系統和工廠。」聯電在獲知這起事件後也立即召回員工，並在上週末檢查標準作業程序。廣達電腦週三也更新防火牆，以對抗越來越多先進的病毒。

許多科技公司主管對於台積電為何被想哭病毒入侵感到困惑，因為該公司對資安的重視聞名業界。資策會資安科技研究所長毛敬豪表示：「連世界級的台積電頂尖生產線都因為電腦病毒而停擺，令人感到震撼，這類事件凸顯幾乎所有的製造商都可能中鏢。」

去年想哭病毒席捲台灣後，科技部成立了資訊共享和分析中心，每週向產業界更新最新的網路攻擊和國際資安趨勢，約七成的大型科技公司已加入這個平台。

科技部資訊處長薛大勇說：「我們設立一個二十四小時專線，科技公司需要協助時可撥打這支電話。在台積電中毒事件後，我們也為科技業員工和經理人員舉辦了七到八場工作坊。」

全球最大工業電腦製造商研華董事長劉克振指出，台積電中毒事件帶來的好處是，此後沒有人敢輕忽資安的重要性。