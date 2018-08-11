高通︰全力助台發展5G

2018-08-11

〔記者羅倩宜、廖千瑩／台北報導〕公平會宣布與高通和解後，高通發表聲明指出，高通向台灣智財法院提起的訴訟宣告終結，未來將專注協助台灣發展無線通訊及5G科技。高通主導多媒體部門的工程技術副總章建中表示，這對台灣絕對是正面，和解是雙贏。

強調與台是合作關係

章建中強調，高通與台灣不是競爭關係，中國與高通才是競爭關係，中國一直想要擁有高通的技術、亦敵亦友；但台灣不是，台灣跟高通是合作關係，高通是台積電的客戶，華碩跟宏達電是高通的客戶，在產業鏈關係上高通也有角色，聯發科則是高通的競爭對手。

章建中說明，中國政府介入希望高通做技術轉移，但台灣政府從頭到尾都沒插手，因為台灣是民主社會，要是中國也是民主社會，高通就不覺得中國是敵人了。他說，此次和解條件要求高通重新協商授權條款，手機製造商跟高通關係也會改善。

高通表示，將與手機被授權人就高通行動通訊標準必要專利（SEP）進行議約；此等和解條件並未要求於元件層級進行授權或設定特定權利金相關條款，而是著重於確保對被授權人及SEP權利人有利的善意協商承諾。

高通執行副總裁暨高通技術授權總裁Alex Rogers說：「很高興跟公平會拋開訴訟，達成對雙方有利的共識。縱使立場不同，這項和解解決了公平會的疑慮，也是立基於高通與台灣的商業合作關係。高通再次承諾，將以公平和互信原則授權智慧財產權，在訴訟的不確定因素去除後，更能專注雙方合作，以支援台灣無線產業並快速發展5G科技。」