與高通和解 公平會︰把罰鍰轉成GDP

原處分罰鍰234億 降為27.3億
〔記者廖千瑩／台北報導〕公平會昨宣布，已與美商高通公司達成訴訟和解，將原處分的二三四億元罰鍰降為二十七．三億元；高通則提出六大承諾，且未來五年將投資台灣逾七億美元（約二一五億台幣），包括5G合作、新市場拓展、新創公司及大學合作，並設立台灣營運及製造工程中心。
公平會表示，高通擬投資台灣逾七億美元，加上已繳二十七．三億元罰鍰，合計已超過二三四億元罰鍰；透過降低罰鍰轉為實質投資，把罰鍰轉成GDP、甚至創造GDP，有助促進台灣經濟利益，也有助於台灣半導體、5G及行動通訊產業發展。
公平會去年十月以高通在行動通訊晶片市場具獨占地位，對我國業者構成不公平競爭為由，重罰二三四億元，創下史上最高罰鍰；高通不服提起行政訴訟，在智財法院調解下，前天下午達成訴訟和解，為公平會首次與被處分廠商訴訟和解。
公平會委員洪財隆表示，針對裁罰案與高通展開五次會談，基於產業發展與國家利益考量，決議以和解代替處分，接受高通提出的行為改正方案及產業合作方案，高通在全球的商業模式，透過行為改正已足以消弭原先公平競爭疑慮。
高通6大承諾 重新協商授權條款
高通提出六大承諾，包括與我國手機製造商重新協商授權條款，協商期間不能拒絕晶片供應，且對我國廠商給予其他國家的相同待遇；其中，針對台灣晶片供應商，高通也同意晶片供應商要與其簽約會以無歧視原則對待，也不再簽署獨家交易的折讓約定，高通五年內須向公平會報告與廠商協商情形。
另，高通承諾以五年期產業方案對台灣進行投資合作，包括5G合作、新市場拓展、新創公司及大學合作，並設立台灣營運及製造工程中心，且將與公平會、經濟部及科技部緊密配合以落實投資。公平會認為，值此5G面臨商轉的關鍵時刻，台灣ICT產業發達，透過和解將可強化高通在台的產業合作。
公平會︰若有爭議 訴諸商業仲裁
外界質疑，如果高通投資沒有到位怎麼辦？洪財隆表示，在和解筆錄都有載明，若未來在產業合作出現爭議或未執行，將訴諸商業仲裁。
至於從「沒有和解空間」到訴訟和解的轉折為何？洪財隆說，主要考量訴訟曠日廢時，也增加國內產業與高通對投資環境的不確定因素，「我們也不是神，特別是跟產業發展連結性這麼高的案子，我們也不是恐龍，可以完全不理會外界變動及外界聲音」。
對於聯發科質疑公平會與高通和解，不僅未要求元件層級的授權，也未調整整機收費的權利金模式；洪財隆則指出，這是高通核心商業模式，若這樣要求只有訴訟一途，且高通後續也會個別跟國內廠商協商。