桃圖市長選戰》鄭文燦勤訪基層 陳學聖鞏固藍營

2018-08-11

〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕民進黨桃園市長鄭文燦上任三年多來，幾乎每天都在「拚選舉」，加上推出各項福利政策獲好評，不僅施政滿意度名列前茅，多次選舉民調支持率都超過五成，如今面對國民黨分裂，更讓鄭文燦好整以暇，對他而言，專心市政就是最好的選舉策略，難怪鄭文燦敢大聲表示，除總部成立、造勢活動外，不會有宣傳車、看板跟旗子。

鄭文燦每天行程就像跑馬拉松，很多市議員、里長就感慨說，鄭文燦一年到地方的次數，比以往首長四年跑的次數還多，大小行程幾乎無役不與，地方形容他「市長當里長在做」，加上身段柔軟，民眾滿意度衝到八成。

相較於綠營，藍營的桃園市長選情顯得「內憂外患」，換將、分裂問題不斷考驗國民黨市長參選人陳學聖，他強調，會與鄭文燦做出區別，讓市民認清「我是做事的人，鄭是做公關的人」，選舉策略也不會因前立委楊麗環退出國民黨而改變，並將窮盡所有力量，團結所有的拼圖，也希望所有人都能以花蓮縣長傅崐萁為師，「捨棄小我，成全大局」。

陳學聖近期積極鞏固藍營基本盤並勤走基層，昨天一連參加三場固本會報，支持者不斷高喊「國民黨加油」、「陳學聖凍蒜」，也有支持者對楊麗環退黨不以為然的說：「希望楊麗環不要成為鄭文燦的助選員！」

陳學聖說，除了強化國民黨的基層組織，動員更多選舉能量外，也要啟用且信賴更多年輕世代，透過網路戰，打出一場漂亮選戰。