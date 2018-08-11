憂流失挺柯選民 部份綠營議員消極挺姚

2018-08-11

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智民調未見起色，姚陣營近期將矛頭瞄準「友柯」的市議員未積極輔選；台北市議員王世堅昨天表示，他近期觀察到柯文哲以市政資源拉攏傾綠的里長，而據他聽聞，已有部分選區的基層泛綠選民，在市長和議員兩者出現嚴重的「分裂投票」傾向，進而影響部分市議員不敢積極表態力挺姚文智。

另一位民進黨資深議員私下透露，姚文智民調長期低迷，連最深綠的中山區、大同區支持度，也未達民進黨北市基本盤的廿％。部分議員的基層支持者已分裂為兩半，一半是部分里長、地方社團私下表態將「分裂投票」，即市長挺柯、議員挺綠；另一半屬於「極獨」的基層，因柯文哲的「兩岸一家親」等論述，而極度痛恨柯。

另有議員分析說，民進黨議員若支持柯，不僅要面臨黨紀，連「極獨」的基本盤都會跑票；若支持姚文智，則「分裂投票」的支持者都能「理解」議員必須配合黨中央的要求，但議員唯恐流失「分裂投票」的支持者，也不方便主動攻擊柯文哲，「戰略上當然選擇『消極』支持姚」。

王世堅說，北市綠營人士不敢表態，也可能會是短暫現象，因為柯文哲就是沒有核心價值才被選民唾棄，投身政治的人應用理念爭取選民支持，不要被柯文哲的市政資源綁架。