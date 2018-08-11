「不必第三名」 姚文智：選輸就退出政壇

2018-08-11

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智近期話題不斷，同黨市議員高嘉瑜要姚辭去立委專心選舉，姚昨上廣播節目，對日前自己說「選第三名就永久退出政壇」，再加碼立下重誓，「我只要選輸就退出政壇。」姚承認，黨內民調顯示自己支持度目前確實排名第三，但還在兩位數以上。

出示姚人多的「愛的六點建議」

關於自己是否辭立委，姚文智昨受訪表示，他是代表民進黨參選的立委，打選戰是黨內集體作戰，並非他個人可決定，目前黨中央還沒討論到「辭立委」，但各種集體決策他都能接受，只希望市長候選人與議員是一個團隊，能團結在一起，有共同意志。

姚文智說，他很清楚這場選戰是背水一戰，「我只要選輸就退出政壇。」，外界不用揣測他對政壇有任何眷戀。

另對外界質疑民進黨在台北市長選舉打假球；姚文智強調，民進黨秘書長洪耀福，總統蔡英文首席文膽、海基會秘書長姚人多都下海幫他輔選了，不會是打假球。

姚出示姚人多前晚交給他的手稿，寫著六項建議：先反省自己，不要責怪別人；不可切割發言人，若有功要搶，有過推給下屬，和柯Ｐ沒有兩樣；不要想靠黨紀選市長，這不是光彩的事；也不要想著第一名， 要先進步到第二名；回到政策面討論；「立刻」把貓的動畫停掉，酸民再酸也是市民。最末署名「愛你喔，多」。

面對近期民調結果不佳，姚文智說，目前情勢必須自己負責，民調確實是第三，還有許多地方要努力。