運動45分鐘精神最好 過度反變差

2018-08-10

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國醫學期刊「刺胳針精神病學」（The Lancet Psychiatry）八日刊登的最新研究指出，每週固定運動三至五次、每次持續約四十五分鐘，對改善精神健康最有幫助，且各種運動皆有助益，無論性別或年齡為何。但若超過上述運動量，則可能適得其反，運動量過多反而對精神健康構成負面影響。

每週3至5次 有運動就有效

美國耶魯大學精神病學助理教授恰克勞（Adam Chekroud）針對全美五十州的一百二十萬成人資料進行分析，是同類研究迄今規模最大的一次，他們被要求報告自己過去三十天工作之餘的運動頻率、次數及持續時間，包括照顧小孩、做家事、除草、釣魚、騎單車、健身、跑步及滑雪等體能活動，並基於壓力、憂鬱及情緒問題評量自己的精神狀況。

研究發現，受試者平均每月有三．四天處於精神健康不佳狀態，但經常運動者減至兩天，比不運動者減少四十三％。對於曾被診斷出憂鬱症的受試者，運動使他們每月僅七天精神狀態不佳，但沒運動者是近十一天。

精神狀態 比跑馬拉松者更好

研究人員得出的結論是，每週運動二到六小時，可能是促進精神健康的最佳選擇。研究列舉的七十五種運動均有助益，其中群體運動（即兩人以上參與的運動，如籃球、羽毛球等）、騎單車、有氧及健身房運動等，與精神健康的關聯最為明顯。研究人員還發現一個有趣的現象，即每次運動約四十五分鐘者，精神狀態數據比喜歡馬拉松的人更好。

恰克勞指出，過去人們相信，運動愈多對精神健康愈好，但研究結果顯示並非如此。每月運動逾二十三次，或每次運動超過九十分鐘，反而與精神健康惡化有關。群體運動具正面效果，社交性體育活動可能減少孤立，有助於從挫折中恢復，並減少憂鬱。

運動對生理健康的好處眾所皆知，包括可降低心臟病、中風及糖尿病等風險，但運動與精神健康的關聯較不明顯。此次研究正好支持每週運動一百五十分鐘的政府建議方針，但前述資料係基於受試者的自我報告，對運動時間的測量可能並不準確。