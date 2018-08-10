桃機門戶大開 中國男翻查驗台入境

2018-08-10

〔記者周敏鴻、王冠仁、姚介修／綜合報導〕桃園國際機場通關查驗台出包，竟然不知被一名中國男子闖關潛入國境！

闖關手法 趙準基翻版

該名中籍富二代柯宇初，是在上月十九日搭機來台探視林姓女友，但下機後趁機場通關區部分未開放查驗台無人看管，直接跨越櫃台入境，海關負責單位移民署國境事務大隊對此渾然不知，直至柯男的女友告知調查局，十天後柯男才落網；此為桃機第二次傳出遭人闖關突破，遭中籍男子突破則是首次。

去年桃機曾發生闖入民進黨部偷竊九萬多元的南韓籍慣竊趙準基，也是跳出查驗櫃台非法入境，柯男行為可說是「趙準基翻版」；國境大隊表示，已檢討現場縱深太短、保全人力不足等問題，儘速改善。

沒旅行證 來台探女友

調查人員指出，廿三歲柯男的林姓女友，生病住進台北市一所醫院檢查、治療，柯男獲悉，七月十九日上午十點二十五分從中國山東搭機到廈門，再從廈門搭廈門航空MF887航班來台，他沒持入台旅行證通關，趁國境大隊人員忙碌時，跨過沒開放、無人看管的查驗櫃台柵欄入境。

誇張的事不止一樁，柯男非法入境、探完女友後，顯露「少爺」本性，幾乎天天上夜店玩樂，林女見男友每天到處趴趴走，向調查局舉報。

桃園市議員黃敬平昨在臉書爆料，指柯母在美國投資金融業，家境富裕，柯擁有美國綠卡、七月十二日已在中國駐洛杉磯總領事館申辦旅行證等資料，他有中國籍，也可用美籍身分來台，卻什麼文件都不用，刻意用闖的，「測試我國的機場防線可不可靠？」黃敬平還稱，柯闖關前透過手機發訊息給女友說：「我要闖關囉！」林女回訊：「加油！」

天天混夜店 女友舉報

調查局獲報，透過手機定位發覺他人在台北市，追蹤多日，七月二十九日上午確認他的行蹤，會同警方逮捕柯男；警調人員偵訊柯：「怎麼入境的？」他回：「用闖的啊！」警調問：「沒人攔你？」柯回：「攔什麼？沒人管我！」台北地檢署調查認定柯男違法事證明確，向台北地院聲請簡易判決處刑，另進一步調查他闖關來台有無其他意圖。

移民署指出，現今兩岸交流頻繁，有許多合法管道可以入境，提出申請只要一至二天就能取得入台許可證，柯卻以闖關方式入境，除了涉罪，也面臨遣返及未來管制來台，可說得不償失。