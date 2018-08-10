企業家晚宴砲轟「一帶一路」// 川普批習近平侮辱人

2018-08-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國政治新聞網站Politico揭露，川普總統本週和十三位企業家晚宴時，痛批中國領導人習近平的「一帶一路」倡議簡直「侮辱人」，質疑可能干擾、中斷世界貿易，他不想要這項計畫；川普並告訴與會者，他曾當著習近平的面這樣說。這是川普首次被揭露他對「一帶一路」的看法。

抨擊中國計畫 可能中斷世界貿易

據Politico報導，川普週二在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）私人高球俱樂部招待十三位企業執行長和白宮資深官員，這場晚宴被規劃為「讓總統聆聽經濟進展和企業領袖對未來一年優先事項和想法的機會」。一名與會者表示，川普把大部分時間花在痛批中國若干政策上，包括基礎建設和赴美海外留學計畫等。

據透露，川普說，他要優先解決的是阻止中國獲得不公平貿易優勢，並稱「幾乎所有來到我國的學生都是間諜」；川普雖未指名道姓，但明顯指向中國學生。了解川普想法的人表示，中國對美採取關稅報復，讓正在年度工作假期中的川普感到憤怒和意外。

砲火四射 暗指中國留學生是間諜

美國十六位聯邦參議員上週聯名致函國務卿龐皮歐和財政部長努勤，指「一帶一路」倡議的目標是建立一個最終由中國主導的世界經濟秩序，美國必須抗衡中國利用「債務陷阱外交」使其他國家陷入財政困難、以及迫使這些國家做出重大讓步，例如交換具戰略價值資產以達成中國地緣戰略目標。

美國參議員對巴基斯坦可能以國際貨幣基金（ＩＭＦ）金援來償還中國貸款表達震驚，敦促華府運用美國身為ＩＭＦ最大捐助國的影響力來阻止「一帶一路」進行中或新的項目。「一帶一路」已使斯里蘭卡等多國深陷債務泥淖，巴基斯坦和中國合作六二○億美元（近一．九兆台幣）基礎建設升級計畫後，背負重債，秋季擬向ＩＭＦ申請紓困。

龐皮歐近日推出「印度─太平洋」經濟戰略，尋求和印太國家發展夥伴關係，並提出對東南亞國家提供近三億美元的新安全基金，為美國在印太地區經濟新時代的首筆投資。