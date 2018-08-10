距離「川普大廈」太近 美調查中國海航紐約買樓

2018-08-10

曼哈頓大樓交易 潛在國安疑慮

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國海航集團因負債累累而遭中國政府施壓剝離資產，如今又被美國政府盯上，成為美中貿易戰的最新中槍者。海航表示，兩年多前收購的紐約曼哈頓大樓資產，正遭美國外國投資委員會（CFIUS）調查。

CFIUS認為，海航二○一六年三月以四．六三億美元收購紐約曼哈頓第三大道八五○號大樓，因位置特殊，使得這筆交易有潛在的國安疑慮。該大樓距離川普成為總統前所居住的「川普大廈」不遠，在川普大廈周圍一英里內僅有兩個警局，其中一個就設在這座二十一層樓高的大樓內。

海航表示，目前正採取行動化解CFIUS的疑慮，「CFIUS的調查涉及與該大樓所在位置有關的一些獨特事實和情況，但當該公司購買這處物業時，這些問題並不存在」。

過去幾年，海航透過舉債在海外大肆併購，導致負債累累，在中國政府施壓下，已出售逾一七○億美元資產來償債，也曾考慮出售曼哈頓這棟大樓。

今年四月底，海航放棄收購在任僅十天的前白宮聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）的避險基金天橋資本（SkyBridge Capital），因該公司被查出與天橋資本涉及商業交易，這也成為史卡拉穆奇提早走人的原因之一。「紐約郵報」則報導，川普政府準備沒收曼哈頓這棟大樓的多數股權；但遭海航否認。