賴揆：加強內需 推升經濟成長

2018-08-10

〔記者李欣芳、黃佩君／台北報導〕美中貿易戰持續開打，充滿不確定因素，行政院長賴清德昨表示，因應外在環境潛存不確定風險，內需為推升下半年經濟成長的主要動能，政府將加強推動公共建設、前瞻基礎建設等提升內需動能的各項工作。國發會副主委鄭貞茂也說，預估許多政府與民間投資會在下半年投入，投資將是台灣下半年經濟能不能往上調的關鍵。

國發會昨在行政院院會向賴清德報告「二○一八經濟情勢回顧及展望」。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，下半年經濟成長率趨緩原因，是出口動能受到中美貿易保護主義升高、美國對伊朗制裁可能造成原油及大宗商品價格上揚等影響，所以內需成為驅動下半年經濟成長的主要引擎。不過，主要半導體廠商為維持製程領先，將持續擴充高階產能，擴增資本支出，下半年政府也將釋出八十一件促參案案源，預估投資金額超過二千億元。

經部：台廠將受惠轉單效應

對於美國新一波關稅制裁將擴及中國半導體，經濟部長沈榮津昨表示，台灣半導體廠商在中投資者比重不高，對台灣衝擊也不大，例如去年台積電中國晶圓廠產值七億美元（約二一○億台幣），僅占台灣半導體業總產值二．四六兆元的○．九％；他說，美國課稅將影響三星、英特爾等國際大廠在中國下單，台廠將受惠於轉單效應。

沈榮津說，經濟部應對貿易戰的措施是「把本顧好」，持續優化台灣投資環境。對於有意加碼在台投資的台商，政府會儘快解決五缺問題，將土地、水、電、人才等都準備好，迎接台商回台。