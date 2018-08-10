焦點評論》川普眼中的中國經濟侵略

2018-08-10

記者鄒景雯／特稿

川普，儘管奇言異行不斷，外界永遠無法預料下一秒他又會跳過幕僚，在推特上發表什麼驚人之語；以美國總統這種世界級的領袖，所應該具備的政治哲學視野，他或許有著更多的缺陷，但是為什麼要在這個時候擔綱成為全球反中的急先鋒，他及他的團隊倒是一點也不含糊。

其實，答案在川普的就職演說中就已經揭曉了，他要讓美國再次偉大。現在，輪廓更加清晰，中國正是橫在跟前的攔路虎。最近，川普在與十餘位美國企業CEO餐敘時，特別點名習近平，直指「一帶一路」，當然具有對其國內菁英進行遊說溝通，以整合步調共識的目的。這段隱密消息的曝光，弦外之音非常顯著，為麾戰方酣的美中對峙，再添鼕鼕戰鼓。

在川普眼中，中國之所以崛起，所倚賴的一切作為，總其名就是「經濟侵略」。其團隊曾經詳細統整出五十一項的中國政策與實踐，藉此歸納分析北京的企圖，從而得出六大目的，分別是：保護中國本土市場免受競爭和進口、擴大中國在全球市場的份額、確保和控制全球的核心自然資源、主導傳統製造業、從其他國家和美國獲得關鍵技術和知識產權，以及獲取有助推動國防工業未來增長和進步的新興科技產業。

以上這六個主要目的，最敏感的當屬從美國等各國獲取關鍵技術以及與國防有關的科技產業，美國經由長年與中國打交道的慘痛經驗中，很具體地列舉出中國不公平貿易的路徑與手段，可以想見，這就如同一份罪行清單，川普今後勢必要逼著習近平一項一項的給個說法，以促使中國進行體制調整。

被老美排上議程的關切事項，逐一清點下來，真是罄竹難書，例如：不利的行政審批和許可程序、反壟斷法勒索、繁瑣和侵入性的測試、中國共產黨參與公司治理、中國公民做為非傳統訊息收集者、將國有企業合併打造為國家隊，召募科學、技術、商業和金融人才，透過安全評估強迫技術與智財轉移、建構交易以避免CFIUS審查中國在美投資，或是對生產要素投入進行補貼等等。檢視自今年以來，川普政府對習近平政權發出的幾波通牒式懲罰，無不是環繞在前述共計高達五十一項的經濟侵略行為而來，目標再透明不過。

就拿川普這幾天首度向企業家抱怨的「一帶一路」倡議，正是在經濟侵略的定義範圍之內，其手法就是以「債務陷阱」向發展中國家提供融資，並且承諾在區域安全問題上的合作，做為議價籌碼。

習近平的地緣戰略之所以在現在引起川普忍不住開腔，應該與「一帶一路」愈搞愈大有關，它的範圍不但已經擴及北極、非洲、拉美，中國投資的金額也從最初的一兆美元增加到八兆美元，未來，北京很可能持續融資，或是以高利貸款製造當地國債務，來換取戰略資源，這個勢頭，川普非壓制不可，難怪他要啐罵習大大「侮辱人」。

歸結至此，中國正在對美國進行經濟侵略，要讓美國再次偉大的川普，於是必須對習近平正面迎戰，這就是華府為何要發動貿易大戰的理由所在。