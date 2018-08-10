貿易戰轉貨幣戰 美中恐競開貶

2018-08-10

中國若帶頭讓人民幣貶值 可能造成全球通縮

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中邁向貿易衝突長期化，貨幣戰成為外界關注焦點。摩根大通首席美國經濟學家法羅利指出，川普政府可能把對弱勢美元的偏好轉為實際行動，「不能排除轉向更具干預主義色彩的貨幣政策」。牛津經濟的研究報告認為，如果中國帶頭打匯率戰，讓人民幣貶值，可能造成全球通貨緊縮，因為美元走強會使全球流動性緊縮。

專家：不排除美採更具干預色彩貨幣政策

法羅利指出，摩根大通基本預設雖不同，卻不能排除美國轉向更具干預主義色彩的貨幣政策，尤其當前華府有時會暗示對弱勢美元的偏好，或表明反對已察覺到的中國操縱匯率行為；美國聯準會（Fed）會配合財政部的美元政策行動，但匯率干預可能不會影響到貨幣政策，因為Fed可能會藉由購買國內公債來「沖銷」。

美國總統川普上月曾推文指責中國和歐元區政府操縱匯率，造成美元升值、傷害美國的競爭優勢；川普還對Fed下指導棋，稱緊縮貨幣政策會傷害政府提振經濟的努力。川普這番言論讓分析師認為，無法排除川普可能進一步影響Fed決策。

美國自二○○○年以來就不曾拋售美元來干預匯市，當年干預是和G7（七大工業國集團）其他成員一起行動，以阻貶歐元。美國上次購買美元是在二○一一年日本大地震之後，為國際阻升日圓的協調行動之一。

中國正擴大放貸及鐵路等基礎建設投資，以提振經濟來應對貿易戰。中國人民銀行（中國央行）七月底透過中期借貸便利（MLF）操作，向商業銀行發放五○二○億人民幣貸款，迄今未出手調節流動性，被解讀為以寬鬆信貸來配合北京促進成長的政策。

今年以來，人民幣兌美元已貶值約五％，上週觸及一年多低點；在岸人民幣昨日傍晚報六．八一八兌一美元、微升○．二％。路透本週對六十四位外匯分析師調查顯示，美中貿易戰若加劇，約廿％認為人民幣兌美元一年後可能貶破「七」，為二○○八年金融風暴來首見。

澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（音譯）表示，人民幣短線前景仍有高度不確定性，一旦貿易緊張情勢升級，人民幣兌美元最終若達「六．九至七」，意味著貶值十％，恰好等同美國原先對二千億美元中國商品的關稅稅率。