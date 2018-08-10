同志不辭，她辭了 李文英：請辭是基本政治倫理

2018-08-10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府前副秘書長李文英昨受訪談到今年五月請辭的心路歷程說，因當時民進黨已決定要提名市長參選人，基於政治倫常、職場倫理，當然應該請辭，這是基本政治倫理。至於副市長陳景峻等三位民進黨同志仍留在北市府，李文英不願評論，只說是個人選擇。

李文英用「心力交瘁」、「很痛苦」形容過去三年在北市府的狀態。她說，過去始終認為，民進黨挺柯文哲，雙方是盟友，柯在關鍵時刻應挺民進黨，但蔡英文總統進行年金改革、做對的事，柯竟說「小英民調會更低」。她聽了很納悶，「你不是盟友嗎？不是應該站在一起嗎？我那時心裡很痛，覺得民進黨可憐。」

李文英說，柯文哲與台北市議員的便當會，總是笑咪咪，沒想到一翻臉就說「垃圾不分藍綠」。她當過議員，知道過去議員曾向前市長馬英九丟道具，馬也都是笑嘻嘻，因馬知道官員受民意監督，這是柯欠缺的部分。

李文英指出，柯文哲對人比較沒興趣，對數字非常有興趣，可說是「人文素養不足」；譬如景美游泳池過去虧損一百五十萬元，因里長質疑使用率低，柯竟想填平泳池，但她場勘發現，那是非常漂亮的地方，帶給市民夏日回憶，當地議員也支持保留，但柯無視於此，仍然想填平，直到她說服里長，柯才同意讓泳池重新修繕後保留。