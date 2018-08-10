不辭不退黨 藍世聰：全力輔選柯文哲

2018-08-10

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕民進黨九月起將針對違反黨紀的同志做處分，外界解讀是清理門戶救選情。台北市長參選人姚文智昨說，九月既是選舉正式啟程，界線就必須清楚，黨規約束黨員行之有年，全國標準一致，這與拯救他的選情無關。

黨要清門戶 姚文智：行之有年

姚文智昨接受廣播專訪時也提到，部分同志在北市府工作可能有不同選擇，像民政局長藍世聰在議會答詢時說，他在「輔選」柯文哲，這就不只是黨紀問題，而是連政務官的基本倫理都有爭議。姚強調，九月既是選舉正式啟程，界線就必須清楚，黨有黨的節奏，他予以尊重，「自己不會說特別要怎麼樣」。

藍世聰昨陪同台北市長柯文哲出席活動受訪時，對黨紀問題明白指出，他會全力以赴支持柯文哲，不惜被黨紀處分也要輔選到底，他挺柯文哲，就不可能再挺「另外一個人」（指姚文智），但他不會主動退黨。

藍世聰強調，身為政務官，若不支持政策、不支持市長，那不是很奇怪？「難道我們內閣、行政院部會首長不挺總統嗎？不挺行政院長嗎？」

藍世聰說，「柯文哲很認真做事，我看得很清楚」。他也呼籲黨中央思考後續效應，「黨紀只能約束黨意，不能約束民意」。

柯文哲對此則表示，藍世聰負責社團及里長相關施政，「不能說選舉到了，要他半年都不離開辦公室，他也沒去競選總部掛名，現在是做好民政局長角色而已」。