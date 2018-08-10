綠委看北市選情：再這樣下去 基本盤都不保

2018-08-10

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智現階段聲勢低迷，前立委林濁水昨受訪表示，民進黨在台北市「一錯再錯」，他建議若選得不好，總統蔡英文辭去黨主席「會比較好」；民進黨立委則對首都選情憂心忡忡，認為再這樣下去，「台北市恐怕連基本盤都不保！」

林濁水建議 姚若選不好 蔡辭黨主席

姚文智競選總部發言人洪立齊日前點名黨籍市議員高嘉瑜應自行退黨，引發姚高兩人隔空互嗆。林濁水指出，沒看過這麼尷尬的參選人，不僅沒有帶小雞的能力，還要用黨紀處分小雞。

林濁水表示，台北市會走到今日的結果，是很多主客觀因素造成，除了黨中央政策連連失誤外，也沒有提出最強的參選人來對付柯文哲，「讓自己處在弱勢狀態」，最後落得進退不得的窘境。

林濁水也說，根據民眾投票意向趨勢來看，基層選舉已經越來越去政黨化，民進黨要求基層議員、里長在姚柯間選邊站，不會幫助姚文智當選，「反而可能進一步拖累議員選情」。

林濁水指出，民進黨在台北市「一錯再錯」，這次看來很難選得順利。他並建議若選得不好，蔡總統辭去黨主席「會比較好」，否則繼續坐在「那個位置」，對黨與總統本人都不太好。

民進黨立委李俊俋分析，姚文智選情低迷與自身個性有很大關聯，雖然姚本身有許多不錯的想法，但有時過度浪漫、甚至「有點拗」，聽不進同輩朋友的建議，導致選戰開打至今，一直陷入與台北市長柯文哲的烏賊戰中。他並說，許多人多次建議姚，不要再跟柯文哲耍嘴皮子，應該多談談政策內容，無奈姚文智個性放不開。

民進黨立委許智傑則表示，柯文哲擅長網紅路線，這不是姚文智的專長，「他的專長是政策」，不需要追隨柯文哲。姚擔任高雄市政府副秘書長時，建設的美麗島捷運站、駁二都相當出色，應該就此規劃市政藍圖，向市民多說明政策，讓選民接受；姚也須多跟在地里長、議員接觸，先把這兩塊基礎鞏固好再說。