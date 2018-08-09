獨立礁海扇、豆丁海馬疑遭竊 墾丁大明星不見了

2018-08-09

墾丁潛水熱點「南灣獨立礁」水域，以美麗海扇及「水晶宮的超級名模」豆丁海馬聞名，近日卻傳出一株有3隻豆丁海馬棲息的橘黃色海扇（高約100公分、寬約50公分），一夜之間不翼而飛，震動潛水界，哀悼海底生態遭破壞。

2009年也曾發生豆丁海馬和海扇被竊走，曾前往調查的潛水教練蔡永春，這次下水勘查未發現如當年的挖掘鑿痕；墾丁國家公園管理處保育課則強調，尚無法判斷是被竊走或遭船隻、潛水客不慎弄斷，已安排專業潛水人員前往調查，不會姑息破壞海洋生態者。

（記者蔡宗憲）