睡太多也危險 恐增早死率

2018-08-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕充足的睡眠是保持健康的關鍵，但睡太多可能反而有害健康，也與較高的死亡率有正相關關係。一份三日在「美國心臟學會期刊」發表的研究報告，整合分析七十四份總計針對三百三十四萬人睡眠模式與心血管疾病、死亡率的不同研究資料後，發現經常每晚睡十小時以上的人，整體死亡率比睡七小時者增加三十％，甚至更高。

英4大學 整合逾3百多萬人研究

英國基爾大學、曼徹斯特大學、里茲大學和東安吉利亞大學所作的這項研究，整合分析一九七○年到二○一七年期間進行的七十四份不同研究，指出經常每晚睡超過八小時的人，各種原因的整體死亡率即見增加，睡九小時者早死率增加十四％，睡十小時增加三十％，睡十一小時增加四十七％；每晚睡超過十小時的人，死於中風、心血管疾病的風險也各高出五十六％和四十九％。

睡逾10hr比睡7hr 死亡率增30％

儘管先前已有關於睡眠時間與心血管疾病、死亡率關係的研究，但以往研究並未將官方建議睡眠時間與這類風險以每小時的差異量化呈現，也未評估睡眠品質的影響。報告說，睡眠品質差，冠狀動脈心臟病風險增加四十四％。每晚睡七到八小時者，這些風險最低；睡不足七小時者，心血管疾病和死亡率雖然也會逐步增加，但不足以構成統計上的重要性。

至於背後原因，報告說，或許是睡太多表示太少運動，從而增加心臟病風險，更有可能是這是尚未被診斷出來的潛在疾病早期徵兆。美國國家睡眠基金會建議，二十六到六十四歲的人每天睡七到九小時，六十五歲及以上者睡七到八小時；美國疾病預防控制中心建議的成人每日睡眠時間也類似。

過度睡眠 會增加心血管疾病風險

研究主持人、基爾大學心臟病學臨床講師郭純成（Chun Shing Kwok，譯音）說，這項研究顯示，過度睡眠是增加心血管疾病風險的標記。他建議醫師看診時應詢問患者睡眠時間和品質，若發現患者經常睡太多，尤其是超過八小時，就應該考慮心血管疾病和阻塞性睡眠呼吸暫停症等風險。