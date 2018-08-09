外媒︰內憂外患 習皇難入眠

2018-08-09

「維穩」才是中國領導階層首務

〔編譯劉宜庭、管淑平／綜合報導〕中國近日面臨美中貿易戰、假疫苗醜聞等「內憂外患」，時值中南海高層每年八月例行前往河北省秦皇島的北戴河「度假」召開秘密會議之際，外界普遍認為，北戴河聚會恐讓中國國內政治及外交政策充滿變數。美國中文媒體「博聞社」引述知情人士說法，中國國家主席習近平下榻的北戴河「零號別墅」整日「門庭若市」，但習到深夜時根本無法入眠、睡不好覺；在足以應付國內外各種變化的「錦囊妙計」出爐前，只能積極「維穩」以粉飾太平。

知情人士透露，最高層嚴令媒體繼續高舉習近平中國特色社會主義思想的「大旗」，系統總結習的「豐功偉績」以穩定人心。與此同時，學界、外交部、直轄市和自治區「打頭陣」維穩，而做為中共第四號人物的中共政治局常委、全國政協主席汪洋與多名政治局要員受習的「委託」，成為讓國家機器一切看似正常運轉的「托兒（意指引誘旁人受騙的人）」；汪洋三日在北戴河視察全國政協幹部培訓中心，並大談「學習」的重要性，其實就是在向習表忠。

分析指出，美中貿易戰的後果正不斷蔓延，中國經濟面臨種種不確定性。美國之音（VOA）中文網指出，儘管習近平持續打造及宣揚他敢想敢做、無所不能的形象，但過去幾個月發生的一系列事件，包括美中貿易戰、假疫苗醜聞、拘捕批評當局的山東大學退休教授孫文廣等，已對這種形象造成極大傷害。也有觀點指出，美中貿易戰已讓習近平「輸到脫褲而無力反擊」。

但市場研究機構TS Lombard中國研究部門主任范力行（Jonathan Fenby）指出，其實貿易戰並非北京最擔心的問題，穩定國內經濟、維持權力結構等內政，才是北京的頭號之憂。中國領導階層相信以黨領政體制足以迎戰這場貿易衝突，因此「要避免向美國要求減少政府介入的立場低頭、而削弱他們的統治機制變得更為重要」。