台灣企業信評展望 維持穩定

2018-08-09

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中華信評昨發布報告指出，儘管貿易緊張局勢升溫，大部分台灣企業應可因應信用風險，並在今年維持穩定的評等展望；但若全球貿易緊張局勢升溫，部分企業的信用結構可能面臨更大的壓力，下半年台灣企業面臨的首要風險來自貿易緊張局勢。中華信評母公司標普（S&P）則預測，今年台灣經濟成長二．八％、明年二．五％，未來一、兩年台灣經濟成長將呈現略下滑趨勢。

報告指出，台灣產業下半年可能面臨九大風險，包括：貿易保護主義風險加劇，貿易戰威脅增加；匯率波動情勢將持續，且利息成本可能增加；中國科技業供應鏈實力增強；大宗商品價格波動；兩岸關係陷入停滯；能源政策風險漸增；金融機構治理與法遵成本上升；房價所得比偏高；以及網路風險。

中華信評分析師許立德表示，能源政策的風險逐漸增加，對於高耗能高用電的科技業、鋼鐵水泥及化學業影響最大。政府規劃二○二五年再生能源發電將占二十％，但再生能源比較不穩定，且政府長期能源策略能否有效實施的不確定性，也可能提高供電穩定性的風險。

許立德指出，成長中的全球需求，尤其持續增強的美國經濟，加上國內需求的溫和穩定成長，將在下半年對台灣經濟成長形成支撐，但美國與中國等貿易夥伴的關稅爭端不斷升溫，可能破壞持續復甦的成長動能。

報告提及，對科技業及景氣循環性高的交通運輸業而言，全球貿易緊張局勢將會是一大隱憂，而貿易戰延燒可能導致全球經濟成長腳步趨緩，間接削弱台灣企業客戶的信用品質，因此損及金融機構的信用結構。不過，全球貿易的改善，加上台灣銀行與壽險業普遍採取審慎擴張策略，下半年台灣業者面臨與新興市場潛在波動性較高相關的財務風險，仍在可控制範圍內。