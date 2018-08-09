半導體業︰有機會轉單台灣

2018-08-09

〔記者洪友芳、黃佩君／綜合報導〕美國政府公布對中國第二批輸美商品加徵關稅清單，包括製造半導體的設備及其零件等入列引發關注。半導體業界認為，半導體設備是外商的天下，美國將設備及其零件等列入清單，供應商可能將代工移出中國、轉單台灣，對台灣反而有利。

貿易戰升溫 經部︰對台影響不大

經濟部初步研判美對中第二波加徵關稅對台影響不大，但為避免中國商品轉道台灣，已密切注意進出口管理及資訊，以免台灣意外遭到波及。

半導體業界指出，半導體設備昂貴，供應商都以美國與日本等國外廠商為主，台灣供應次要設備與代工零組件或備品；「中國製造二○二五」目標也將研發半導體設備，中國目前已摩拳擦掌朝自主研發各種製程設備中，美國等外商為了就近市場，也紛紛在中國設立代工與服務據點，預計美國將設備及其零件等列入清單，供應商釜底抽薪的最好對策，可能就是將代工移出中國，轉單台灣，對台灣反而有利。

經濟部表示，針對美中貿易戰已成立衝突因應專案小組，也積極協助產業升級轉型及自動化生產，爭取台灣企業回台投資。

官員指出，台灣石化、鋼鐵、機械產品銷往中國市場，大多是供應中國內需，受影響較小，部分電機電子產品銷往中國後再組裝成終端產品，只要不是在清單內，也沒有影響，且台灣電子產業具競爭優勢，就算受到衝擊也不會太大。