中國官媒嗆美 拿蘋果當砲灰

2018-08-09

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國宣布第二波中國商品加徵關稅清單，且鎖定中國製造二○二五計畫重點項目。中國官媒新華社發表近五千字「宣言」狂嗆，稱「有人不願意看到醒獅的振奮，大搞單邊主義、保護主義、貿易霸凌主義」；中國人民日報海外版還警告，蘋果受惠於中國廉價勞力及強勁供應鏈，可能成為中國討價還價的「籌碼」，蘋果在中國亮眼的銷售更可能激發中國人民族主義情緒，淪為被抵制對象。

新華社七日晚間發表「宣言：風雨無阻創造美好生活」文章，內文提及「中國特色社會主義制度是當代中國發展進步的根本制度保障」，「宣言」批評：「有人不願意看到醒獅的振奮、巨龍的騰飛，不願意看到十三億多人的生活美好，大搞單邊主義、保護主義、貿易霸凌主義，這是無法迴避、必須應對的挑戰。」擺明針對美中貿易戰而來。

中國人民日報海外版七日發表英文評論警告，中國是蘋果最重要的海外市場，若川普高築的關稅壁壘嚴重衝擊中國企業，可能激怒中國民眾，進而拿蘋果當洩憤對象。若蘋果想繼續從中國獲得巨額利潤，就要跟中國人分享「經濟蛋糕」（Economic Cake）。

CNBC︰中國杯葛蘋果 形同玩火

該篇文章於本月二日曾刊登於中國環球時報英文網站，如今重登舊文，警告意味濃厚；但CNBC美國股市名嘴克來默（Jim Cramer）認為，蘋果是中國最大的雇主之一，若中國因貿易戰而杯葛蘋果，等同於玩火，中國也許會先把砲口指向其他美國企業。