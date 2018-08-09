中國欲整碗捧走 美國非戰不可

2018-08-09

「中國製造2025」不公平補貼、強迫美企技轉

美國芒刺在背

編譯盧永山／特稿

美國貿易代表署（USTR）公布對中國一六○億美元產品加徵關稅的第二波清單，累計規模已達五百億美元，且還準備再鎖定中國二千億美元產品加稅；川普政府一步步進逼中國，就是再也受不了中國嘴巴說自由貿易、專做不公平貿易行為，尤其是中國大動作透過不公平補貼、以市場強迫美企技轉等手段，敲鑼打鼓推動「中國製造二○二五」計畫，一副要整碗捧走的霸權氣勢，川普當然是非戰到底不可！

USTR這次宣布的加稅清單，除了半導體產品，還包括電子產品、塑膠製品、化學品和鐵路設備等；USTR今年四月公布三○一調查加稅建議清單時就挑明說，這些產品都受惠於「中國製造二○二五」計畫。

「中國製造二○二五」是中國總理李克強在二○一五年五月所提出的製造戰略計畫，將致力於發展十大領域，包括新一代資訊技術、機器人、航太、新能源汽車等，預計二○二五年，中國將達成從「製造大國」變成「製造強國」的目標，並在二○三五年達到製造業超越德國、日本的目標。

川普總統及商務部長羅斯都曾公開表示，最無法接受就是在高新技術產業上被中國超越、且是用不公平手段；根據USTR三月公布的三○一調查報告，在高端製造技術方面，美國全球市占率為二十九％，中國以二十七％緊追在後，已讓美國如芒刺在背。

川普從今年一月以來在貿易問題上對中國採取強硬措施，先是鎖定美中貿易赤字問題，後轉向中國竊取智財權，迫使外企轉移技術，以換取市場准入，又補貼國內重要產業等不公平競爭等問題，要求中國改弦易轍。

為了逼中國就範，川普政府開始祭出加徵關稅、限制中國投資、限制技術出口等手段，也對中國兩大電訊設備製造商華為及中興通訊下手；美國國會準備修法，擴大美國外商投資委員會（CFIUS）對外資投資和併購的審查權限，八月初商務部又將中國四十四家企業列入出口管制清單。這些手段都代表美國主流意見，就是再也受不了中國一騙再騙！