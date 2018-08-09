紅色勢力阻撓 香港銅鑼灣書店台北開店喊停

2018-08-09

中國施壓 金主被迫撤資

〔記者鍾麗華／台北—香港連線報導〕香港銅鑼灣書店店長林榮基今年三月在台北召開記者會，宣佈「銅鑼灣書店」九月將在西門町重新開張。不過，林榮基接受本報訪問時證實，開店計畫已喊停，資助者因中國壓力決定撤資，在台的商業登記已取消。他強調，幕後雖有「黑手」，但只要不放棄理念，「今天不能開，怎知明年不行、後年沒機會？」

香港銅鑼灣書店以販售中國禁書聞名，林榮基、股東桂民海等人在二○一五年十到十二月間「被失蹤」，最後證明是遭北京當局帶走關押。林榮基獲釋返港後，書店被迫關門，他決定在台灣重開書店，藉此延續對中國強權反抗的精神。

林榮基透露，三月召開記者會時，有兩名自稱是美加民運團體駐台北辦事人員告訴他，已在台灣註冊「銅鑼灣書店」商標，若他使用會有版權問題，他們提出共同經營書店的要求，但他沒有答應。林榮基在美國的朋友告訴他，這個民運團體背後有「紅色勢力」。

林榮基說，台灣友人原本盡力協助書店在台重開，還協助申請商業登記、公證人與銀行戶頭等，不過，記者會三天後卻說「有壓力」。後來友人在未通知他的情況下，逕自把商業登記全部取消；雖然如此，但林榮基說，「我不怪他」。

台灣也有紅色勢力干擾

「先是台灣的朋友退出，後來香港出資者也有問題」，林榮基指出，六月底他與香港友人一起到台灣，沒想到香港友人坦言，「香港與台灣都有人在調查他，因為家裡有人在中國做生意，決定撤資」，在台北開書店的事只好喊停。

林榮基說，台灣向來自由民主，開書店是件簡單的事，卻被搞得如此複雜，他覺得很意外，這背後一定有「黑手」，台灣與香港一樣都有「紅色勢力」的干擾。