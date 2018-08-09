杜特蒂家鄉 盼與高雄締結姊妹市

2018-08-09

〔記者葛祐豪、洪定宏／高雄報導〕新南向有成！菲律賓達沃市副市長伯納德阿爾一行十五人昨飛抵高雄，拜會高雄市政府，並拋出締結姊妹市、兩城市直航等議題。達沃市是菲律賓總統杜特蒂的家鄉，現任市長更是杜特蒂的女兒，來訪格外引起重視。

達沃市長為杜特蒂女兒

在中山大學東南亞研究中心主任蔡宏政穿針引線下，菲律賓達沃市副市長伯納德阿爾率領市議員，及養殖、加工食品業一行十五人，昨天中午飛抵高雄訪問四天，拜會高雄市副市長蔡復進。

伯納德阿爾在高雄機場受訪時強調，此行主要目的是希望跟高雄市及大學建立合作關係、參訪高雄市政建設、遍嚐台灣美食、欣賞高雄美景。

達沃市位於菲律賓南部的民答那峨島，是杜特蒂總統的家鄉，現任市長為總統杜特蒂的女兒莎拉杜特蒂，該市為菲律賓第三大城市，人口約一八○萬。達沃灣為天然良港，都市型態與高雄類似。

蔡復進也邀請莎拉杜特蒂參加九月二十五日在高雄舉行的第二屆「全球港灣城市論壇」。伯納德阿爾允諾代為轉達。

菲方提議兩市直航

蔡復進強調，菲律賓與高雄地理關係緊密，近兩年台灣對菲律賓出口年增率皆高於十％，隨著蔡政府加速推動新南向政策，雙方在經貿、文化、產業面向將更緊密互動。

伯納德阿爾也說，希望兩城市能有更多交流，菲國議員也建議兩市能締結姊妹市；達沃市工商總會主席也拋出兩城市直航的提議。

目前高雄可直飛馬尼拉，一週有四班次。至於由高雄直飛達沃市，高市觀光局說，今年底可先透過包機方式試行，後續是否要開闢定期航班，仍須進一步評估。

對於伯納德阿爾來訪，高雄市經發局長李怡德認為，在台灣外交困境下，高雄透過城市外交方式，與新南向城市進一步交流，此次締結姊妹市，是達沃市主動提出，這就是最佳的外交實質效益。