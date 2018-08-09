台亞會揭牌 總統盼活絡新南向

2018-08-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會（台亞會）昨揭牌，總統蔡英文出席致詞指出，這是台灣推動新南向政策的重要里程碑，將持續秉持以人為中心的精神、促進繁榮，也盼和鄰近區域戰略並行發展，和理念相近國家深化夥伴關係。總統期許台亞會投入新南向第一線，提升新南向國際連結，活絡智庫夥伴關係，加深公民社會及青年社群往來。

東協成立紀念日開幕 強化連結

台亞會由外交部編列三八八○萬元預算成立，是台灣第一個著眼於東南亞與南亞事務的政策導向智庫，由總統府資政蕭新煌擔任董事長，政大東南亞研究中心執行長楊昊擔任執行長，昨正式揭牌。台灣新南向政策致力於強化台灣與東南亞國協成員國、南亞國家及紐澳的連結與合作；特別選在東協成立紀念日的八月八日舉辦開幕儀式。

蔡總統致詞時說，台灣推動新南向是「走在正確軌道上」，我與新南向各國在經貿、醫療、科技、農業與教育等領域的合作都顯著提升，全面深化中。蔡總統強調，這是塑造台灣亞洲戰略的重要一步，此戰略特點是「以人為中心」、「區域包容性」、「深化多元夥伴關係」，並與理念相近國家深化對區域和人民都有益的夥伴關係。

台灣去年首次舉辦「玉山論壇」，台亞會也是此論壇的常設性籌備組織。蔡總統期許台亞會投入新南向第一線，透過玉山論壇提升新南向國際連結和台灣能見度，促進與各國交流、相互觀摩、打造更好的台灣，共同思考亞洲願景。

越南駐台代表陳維海、新加坡駐台副代表邱俊育、澳洲駐台代表高戈銳、美國在台協會代理代表谷立言、日本台灣交流協會副代表西海茂洋與紐韓駐處人員都出席觀禮。