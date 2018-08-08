波蘭總統邀喝茶 南投英文老師驚喜

2018-08-08

〔記者謝介裕／南投報導〕波蘭總統安傑伊．杜達（Andrzej Duda）為宣傳觀光，隨機挑了4名觀光客至總統府喝下午茶，來自南投的平和國小英文老師李宏哲夫婦幸運被選上。

李宏哲夫婦前往東歐旅遊14天，7月12日在波蘭華沙是最後一天旅程，搭機前在華沙大學旁逛街時，被邀請到波蘭總統府與總統喝下午茶。

夫婦倆說，在台灣想要與總統見面都不容易，更遑論出國旅遊可與波蘭總統一邊吃蛋糕、甜點、喝咖啡，還一邊聊天又拍照，此次的「波蘭奇遇記」，將成為一輩子難忘的溫馨回憶！