黨產會開鍘// 救國團是附隨組織 56億資產禁止處分

2018-08-08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會委員會議昨作出決議，認定中國青年救國團為國民黨之附隨組織，全面凍結救國團五十六．一億元資產，禁止處分，並推定為不當取得財產，正式對國民黨的青運機構開鍘。

4個月內申報財產 動用須核准

黨產會認定為附隨組織後，救國團須在四個月內製作清冊向黨產會申報名下財產，凡要動用資金或財產處分，也須向黨產會申請，未經核准不得動用；後續黨產會將繼續調查，若認定為不當黨產，將收歸國有處理。

救國團被禁止處分的五十六．一億元總資產，包含現金流動資產九．七億元、基金及投資廿一．七億元、固定資產廿四．一億元、其他資產六千萬元。

另據黨產會調查，救國團主要收入有三項，分別為十五家青年活動中心及學苑，去年收入六．八億元；十三家國民運動中心，營業收入八．八億元；六十二家立案補習班，營業收入十．九億元。

黨產會主委林峯正表示，經近兩年調查，救國團是國民黨在戒嚴時期由黨中央決議成立，再交行政院籌組，透過黨國體制的優勢地位，由政府各單位提供經費預算、行政資源支持組織運作，配合國民黨推展各項青年業務。

林峯正強調，救國團雖抗辯自始非國民黨的附隨組織，但若非國民黨藉黨國體制的優勢地位，提供特別待遇及許可，在戒嚴期間，非官方「社會運動機構」如何能動員龐大行政資源執行業務，並累積鉅額資產？

救國團成立 國民黨一手主導

他表示，「人事、財務及業務都受國民黨控制！」救國團從一九五二年誕生以來，便由國民黨一手主導，首屆主任是蔣經國，接任的李煥、宋時選、李鍾桂都具豐富國民黨經歷，人事上受黨主控，蔣經國及團主任須至中常會、黨代表大會進行工作報告。

林峯正指出，早年救國團員工比照黨工加發年終獎金，薪水由黨指示行政院編預算，由國民黨撥交救國團，教育部也編經費給救國團蓋青年活動中心；業務上，國民黨總裁蔣介石於一九五七年在國民黨中常會指示，救國團為「國防部所屬單位之一，為黨內重要青運機構，工作策劃與執行，均應先呈報黨中央，接受黨的領導。」

林峯正強調，近六十多年來，救國團透過黨國體制下的特權許可，得以形成現今龐大且錯綜複雜的營業團體，之後雖然國民黨逐漸失去其控制影響力，但並未將相關資產歸還國家，反而落入少數私人掌握之中。