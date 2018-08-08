救國團被認定 附隨組織 營運、學員權益不受影響

2018-08-08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團經營數量龐大的補習班、運動中心、青年活動中心，行政院黨產會昨祭出行政處分，認定救國團為國民黨附隨組織，各項經費須經許可才能動支；黨產會主委林峯正表示，認定不影響救國團營業運作，若為合理項目傾向核准。

黨產會強調，本次行政處分認定影響所及範圍，為救國團總團部和各縣市團委會，以及隸屬於總團部經營的十五家青年活動中心（含觀雲山莊、花蓮學苑、嘉義學苑）、十三家國民運動中心，還有由中國青年服務社負責，設在全台各地的六十二處終身學習中心或補習班。

林峯正表示，清查黨產是轉型正義的一環，為矯正過去不公平、不正義現象，黨產會從這個角度合理監管，凍結救國團五十六．一億元財產，並不會影響救國團員工及其營業運作，也邀救國團今日來協商，討論後續監管及許可事宜。

據黨產會調查，救國團旗下還有幼獅文化事業公司、張老師文化事業公司、團隊鏈企管顧問公司、幼獅運動休閒管理公司、嚕啦啦旅行社公司、中國青年留遊學顧問公司、中國青年旅行社公司等七家轉投資公司，與張老師、中國青年服務事業文教、中國青年大陸研究文教基金會三家。

林峯正指出，由救國團轉投資設立的多家公司和三家基金會，不在本次認定範圍中，未來會針對旗下組織再做調查。至於被認定範圍內的相關支出，須依法向黨產會申請，並經黨產會核准許可始得動用。

林峯正提及，在監管期間，會去了解救國團相關支出情況，關於救國團十八％利息補貼經費，也會端視是否合理再決定去留，救國團須依法、依規定，提供相關資料給黨產會調查。

黨產會發言人施錦芳表示，救國團已答應派人討論後續監管事宜，監管期間不會影響合理運作開銷，但不合理支出一定予以把關，相關認定附隨組織處分，不會損及學員權益，具合理性的會維持運作。