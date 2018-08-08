被認定是附隨組織》救國團回擊違憲違法 將訴諸司法

2018-08-08

〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院黨產會昨認定救國團為國民黨附隨組織，救國團隨即召開記者會反擊。救國團主任葛永光痛批，黨產會的認定理由是曲解真相，這樣的處分違憲、違法，無法接受並嚴正抗議。葛呼籲執政黨重新考慮此決定，他也宣布，一切會務正常執行，後續將訴諸司法捍衛權益。

昨天上午，救國團企業工會就前往黨產會陳情，強調救國團完全不符合黨產條例中附隨組織的條件，員工也不是黨工，還遞交陳情書；在黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，葛永光隨即召開記者會，認為此為政治處分，不公不義、缺乏歷史證據及事實基礎。

葛永光說，台北高等行政法院因為黨產條例可能違憲，已提請大法官會議解釋。在黨產會本身法律地位尚有違憲爭議之際，所作的處分都有違法嫌疑，他要保留將來法律追訴權和請求國家損害賠償的權利。

葛永光也澄清，救國團當初是行政院籌組，在人事、財務、業務推動上，完全不受國民黨實質的控制，也不是國民黨附隨組織，團徽上的圖案是因為國民黨是建國政黨，肯定國民黨建立及捍衛中華民國的貢獻，要告訴年輕人這個歷史事實，黨產會卻以偏概全。葛永光也認為，政府所提「和解」，應該是寬容，而非報復，但今天所謂轉型正義，卻是針對國民黨及一些單位進行報復。

葛永光並批評，台灣已走向民主獨裁，對台灣未來發展感到憂心，面對黨產會蠻橫做法，接下來一定會採取司法訴訟，捍衛救國團及員工工作權益，救國團所有業務全數正常推動，對弱勢團體公益服務都會繼續進行。