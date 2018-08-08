檔案揭密 國民黨實質控制救國團

2018-08-08

黨產會：藉「以黨治國」優勢 籌組救國團任務 交政院辦理

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會從國民黨中常會紀錄、機密報告、蔣中正日記、各式政府檔案中，找到大量附隨組織鐵證，正式認定救國團為國民黨附隨組織。黨產會處分書更直指，國民黨藉「以黨治國」優勢，將籌組救國團任務，交由行政院辦理。

當年僅形式上隸屬國防部

黨產會強調，救國團成立後僅形式上隸屬國防部總政治部，國民黨對救國團的組織定位仍有實質決定權，例如救國團在一九五八年要調整隸屬關係，竟由救國團主任蔣經國報請國民黨中常會決議，而不是救國團報請行政院決定。

一九五二年九月，國民黨中改會通過「健全各種青年團體與黨的基層組織配合推行總動員工作實施辦法」，其中提及「中國青年反共救國團為本黨領導青年運動之外圍組織，本黨應依該團籌組原則第三條規定，以黨團方式透過該團之團務指導委員會領導其工作」。

黨產會提及，救國團被國民黨視為青年運動組織，應受黨知識青年黨部指導，且應由黨員擔任救國團幹部，以加強國民黨領導地位，顯見國民黨實質控制救國團人事。

處分書載明，一九六九年六月蔣經國任行政院副院長，同年十二月國防部解除與被處分人隸屬關係，而成為「由行政院督導之社會運動團體」，但蔣經國仍擔任救國團主任，救國團仍置於蔣經國實力支配範圍，不因國防部解除與救國團隸屬關係，而有不同。

黨產會主委林峯正昨天表示，救國團所受領的國防部情報局補助經費，是先由國民黨領到情報局總補助經費後，再於該黨「中央黨務經費」項下列計救國團的經費，並由國民黨進行轉發，與黨之財務有密切關係。黨產會更查到，國民黨在救國團內設置「第九知識青年黨部」，並要求救國團在各級學校組織，應受國民黨各級知識青年黨部指導，也利用「夏令講習會」吸收青年黨員、培訓青年幹部，對學生施以黨化教育。

此外，國民黨中央心理作戰指導會報，過往長期在被救國團佔用的志清大樓辦公室開會，開會人員包含總政戰部、國民黨中三組、中五組成員，會議決議簽呈給中常委蔣經國批示。

黨產會表示，國民黨基於黨國體制，以黨治國，藉由執政優勢地位，將國家資源挹注救國團，並透過救國團獲取國家資源，以執行黨的政策，人事、財務及業務經營，皆受國民黨控制，且非以相當對價轉讓，而脫離國民黨實質控制。