罷工預告期入法 討論2年沒進展

2018-08-08

〔記者陳宜加、李雅雯／台北報導〕華航、長榮機師罷工投票過關，讓罷工預告期議題再次浮出檯面。交通部長吳宏謀表態支持訂定罷工預告期，預計近日與勞動部長許銘春協商。不過許銘春不表認同，認為公布預告期不是解決根本問題的方法，關鍵仍在勞資協商。

二○一六年華航空服員罷工，事後監察院糾正交通部，建議基於保障勞工權利行使，兼顧消費者保護原則，可推動「罷工預告制度」。民航局希望由主管機關勞動部在勞基法中，明文排除交通運輸業適用勞基法。但因台灣勞資雙方對於罷工預告期法制化意見分歧，全案至今無進展，勞動部目前也沒有修法規劃。

據了解，勞動部曾邀勞資討論該議題。航空業者強烈主張航空機師取代性低，罷工預告期規定入法有必要；但勞方反駁，指罷工有許多前置程序要走，相關機制讓罷工訊息流通拉很長，已有預告期效果。

根據勞動部資料蒐集，目前各國都未將罷工預告期列入法規中，歐盟或美國現在作法多是由各工會決定預告期，再向各主管機關呈報。

勞動部認為，航空業不是獨占事業，消費者都有其他選擇可替代，雇主為了消費者也可事先投保商業保險，或和工會簽訂團體協約，協商將罷工預告期列入。罷工對勞資雙方都有損傷也有壓力，罷工只是一個手段。

政治大學法律系副教授林佳和指出，罷工預告期很少見到由國家法律規定案例，罷工預告期法制化在國民黨執政時期就已討論過、且遭否決；這次機師罷工要不要有預告期，是可以討論。