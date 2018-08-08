解僱否決權、30天病假全薪…… 多項爭議待解

2018-08-08

〔記者陳宜加、姚介修／綜合報導〕華航、長榮機師取得合法罷工權，勞資雙方可望進入實質協商的關鍵時刻。深入分析兩航機師訴求，多與待遇、福利有關，兩航均強調現行做法已優於法規。部分爭議涉及公司管理權限，則須檢視會否造成權責混亂。

華航：病假給薪已優於勞基法

福利部分，華航機師要求第十三個月給予全薪、一年三十天的全薪病假。長榮機師要求保障年休一二三天，不足者以二倍薪買回，以及調漲外站津貼至每小時五美元、年終獎金至少四個月等。

華航回應，團協已協議無論年度有無盈餘，均發給員工相當一個月基本薪的獎金；且一年有五天全薪病假、六至三十天半薪，已是優於勞基法（傷病假一年三十日，給半薪）。

長榮則說，機師上線三個月後即有每年廿二天特休，另有三十天全薪病假；另服務滿十二個月可獲一個月全薪，另再加給地勤年終獎金的二分之一。

過勞航班爭議 民航局呼籲溝通

兩航機師也要求改善「過勞航班」。華航機師要求飛時達十二小時以上，一律四人派遣；長榮機師要求北美冬季改四人派遣，高雄成田、松山羽田、桃園成田、桃園仙台等航線，以及香港紅眼航班改過夜班。

華航說明，三人派飛時限依法可達十六小時，而目前航程約十三．五至十四．五小時的長程越洋航班，就多以四人派遣，優於法規。長榮強調，所有航班均符法規，所謂「過勞航班」僅是極少數因天候、航管、機械故障等因素而超過。

民航局長林國顯表示，機師的工作、休息時間，民航局比照國際規範的「航空器飛航作業管理規則 」設有依循標準，華航及長榮少部分航班在飛行時間管理上有爭議，需雙方溝通達共識。

整體來說，華航表示，工會廿八項訴求中，飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM派遣、不按FOQA飛行計畫處分等，現制均優於民航法規或已有申訴管道，部分涉及修法。至於工會要求解僱否決權、主管票選、雙向互評等訴求，恐導致企業內權責混亂。

長榮則說，有關日支費、薪資、福利、休假與內部管理議題，涉及公司營運成本與整體制度，加上與其他工會協商項目相同，基於平等對待原則，仍須研議。

台灣首次出現兩大國籍航空公司機師同時取得罷工權，勞資交鋒，無辜旅客就成為要脅籌碼。但罷工先決條件是勞資協商破局，主管機關應提前介入勞資爭議處理，或可研議建立包括非工會機師、航空專家參與的更多元協商機制。官方也應做為確保飛安的公正第三者底線，畢竟飛安不是誰大聲就算數，建立合理底線是不能旁貸的責任。