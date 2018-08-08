華航、長榮：期待在合理範圍內溝通

2018-08-08

〔記者陳宜加、李雅雯／台北報導〕華航、長榮機師投票確定取得合法罷工權，但仍遞出橄欖枝，期待八月廿日前能與華航、長榮理性勞資協商。華航、長榮重申從未拒絕協商，尊重工會行使合法權利，但仍希望在可行、合理範圍內，持續理性溝通。

華航盼工會勿包裹式談判

華航表示，希望工會以旅客權益與公司發展為念，不要走向實質罷工，機師工會提出的廿八項訴求，部分已有共識，盼工會不要堅持包裹式談判、堅持資方照單全收；只要不影響飛安與行政管理，華航將以開放態度務實協商。針對工會質疑，華航散發不實訊息企圖「求戰」，華航反駁，顯非事實，一直敞開大門，從未拒絕協商。

對於罷工投票結果，長榮航空深表遺憾，重申希望在可行、合理範圍內，雙方能持續理性溝通協調。長榮表示，去年五月至今已與工會進行五次溝通會議，多項提議也開始實行，無法執行的議題與飛行員諸多提問也由相關單位逐一回應說明，從未拒絕溝通。

長榮呼籲機師共同體認，相關訴求得以兼顧各方權益平衡，如決定採罷工激烈抗爭方式解決爭議，亦希望先行提供罷工預告期，降低對於無辜旅客的傷害。

華航日前向法院提出「（職業）工會不存在罷工權」以及「罷工決議不成立」的訴訟，勞動部勞動關係司長王厚偉昨天表示，華航提起假處分在法院決定前不影響機師罷工權利。交通部長吳宏謀則表示，他在華航提告前並不知此事，希望資方不要激化雙方立場，無助於未來協商。

勞動部長許銘春也表示，若要解決勞資爭議，最重要的是勞資雙方坐下來面對面地對話；呼籲雇主不要用強硬手段處理問題。