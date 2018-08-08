機師工會：罷工與否取決資方態度

2018-08-08

20日前協議不成 將發動罷工

〔記者陳宜加、魏瑾筠、李雅雯／綜合報導〕台灣航空史上首次，華航、長榮機師同時取得罷工權；桃園市機師職業工會罷工投票結束，投票率約八十五％，贊成票一一八七張、支持率九十七．九％；華航分會、長榮分會同意票數也各過半，取得合法罷工權。工會發出最後通牒，八月廿日前勞資仍未達初步協議，將發動罷工。

外界擔憂機師選在中秋連假、甚至總統蔡英文出訪期間發動罷工，機師工會強調，全取決於資方協商態度。由於交通部、勞動部持續盼促成勞資協商，工會釋出善意，暫不宣布罷工時程。

交部、勞動部力促勞資協商

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，已經建立好平台，協助雙方溝通，「勞資協商隨時隨地可以展開」。交通部長吳宏謀說，相信勞資雙方將更趨近共識，若有微小差距，「交通部願提供必要協助」，另也將與勞動部協調，建立勞資信賴機制。桃園市勞動局長王安邦表示，經與工會和華航、長榮資方溝通，已獲雙方願意聚焦協商的善意，「希望最後會有圓滿結果」。

機師工會曾說預告期至少三天，主管機關與學者均認為太短。機師工會常務理事陳祥麟昨天表示，預告期沒有預設，但絕對讓各界有足夠時間準備。交通部政次王國材指出，已要求航空公司與桃機公司擬定應變計畫，但希望備而不用。

保證給各界有足夠準備時間

機師工會統計，工會共一四二六名會員，總投票數一二一二張、贊成票有一一八七張，支持率將近九十八％。其中，華航分會有七三一張、九十八．六％贊成；長榮分會有四五四張、九十六．八％贊成。另外，反對票共二十張、廢票合計五張。

陳祥麟表示，華航機師訴求有廿八項，多為希望公司尊重機師專業、改善管理。機師值勤時遭遇各種問題，公司管理態度影響組員判斷，但華航全盤否定、不斷打壓工會訴求。

機師工會理事長、長榮機長李信燕表示，機師要求下修服務年限，遭質疑出走，但資方應建置良好環境，讓員工留下來。她也說，工會後續將進行罷工演習，僅純粹為內部動員，但勢必造成部分交通影響，工會也非常不樂見。

機師工會研究員陳柏謙質疑，資方聲稱工會要求「包裹式」同意所有訴求，但真正「包裹式」拒絕所有訴求、不與工會協商的是資方。若資方持續逼戰，工會已做好發動罷工準備。