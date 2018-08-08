2大航空機師若罷工 桃機恐癱瘓、衝擊GDP

2018-08-08

〔記者王憶紅／台北報導〕桃園市機師職業工會正式取得合法罷工權，航空界人士憂心指出，機師罷工影響性高於空服員，一旦兩大航空機師罷工，恐引發桃園機場整個運作癱瘓，甚至貨機都停擺，波及整個電子產業鏈，嚴重衝擊國內經濟成長，甚至新一代蘋果iPhone出貨都受到影響。

機師罷工後，還可維持多少運能？航空公司坦言，根本無法預估，因為不是召集滿三到四位機師就可起飛，必須要考量未罷工機師是右駕還是左駕，所以無法預估。

華航空服員罷工2日 損失逾10億

以二○一六年華航空服員罷工兩日為例，共有四七七團、九千多名旅客受到影響，全台約三百家旅行業者受害，華航營業損失粗估三億元，賠償旅客及旅行社業者損失等衍生各項支出，推估二億元，加上同意空服員的外站津貼補助等所增加的人事成本，總計損失超過十億元；這還尚未計算股價下跌所造成的市值蒸發。

商譽受損、旅客轉搭減少營收

至於航空公司的商譽受損，以及此次工會一度揚言要在中秋節罷工，許多消費者為避免旅遊計畫生變，取消原本預定的出國行程，甚至將選擇外籍航空公司，這些都難以估算。

航空界人士指出，機師罷工嚴重性高於空服員，因為不僅客機，連貨機也無法倖免於難，貨物飛不出去，也無法進來，進出口貨物延後出貨。而且，兩家航空公司若連續罷工兩日，桃園機場恐癱瘓。

飛機停桃機 恐影響他國航班起降

業界指出，華航共有八十八架飛機、長榮航空有七十架飛機，若因機師連續罷工兩日，所有飛機都將會停在桃機，屆時桃機恐將因為沒有多餘空地停放飛機，不得不停放到跑道，導致外籍航空公司飛機也無法起飛、降落，桃機將呈現癱瘓。華航、長榮航目前每日可停放桃機的飛機分別為四十、五十五架。

貨代業者分析，若罷工只拖二到三天，貨物進出口的壓力大。若罷工四到五天，包括手機鏡頭、ＩＣ晶片等都無法立即出貨，將影響產業供應鏈，尤其是第三季電子旺季，衝擊不可謂不嚴重。同時高價海鮮、進出口水果也將無法到貨，連帶飯店、餐飲業也無貨可賣，台灣經濟勢必受到衝擊。

美國東方航空因罷工倒閉

航空界也有因員工罷工倒閉的案例。一九二六年成立的美國東方航空，因員工罷工、高層不願接受談判條件，在一九九一年宣布公司結束營運。而直到倒閉前，東方航空都還是美國四大航空之一。