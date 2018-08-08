檢追統促黨是否收受中國政府資金 法界：涉違政治獻金法可能性高

2018-08-08

〔記者張文川／台北報導〕檢調搜索統促黨，追查是否收受中國政府資金，法界人士指出，檢調目前置重點於全案有無違反政治獻金法、國家安全法、違反組織犯罪條例等，可能犯罪樣態包括收受外國或中港澳人士政治獻金罪，與國家安全法中的發展組織罪，兩罪的刑度皆為五年以下；至於犯罪組織的主持、操縱、指揮者，可處三年至十年之刑。

一名曾任檢察官的律師指出，檢方追查統促黨是否涉違反政治獻金法的可能性相當高；政治獻金法規定，政黨不得收受外國、「大陸地區」或港澳的政治獻金，若收受後未於期限內申報，政黨負責人與受僱人可處最重五年徒刑。

多次蓄意滋事 恐涉組織犯罪

至於組織犯罪方面，統促黨多次蓄意滋事、藉端攻擊民眾，是否有利用政黨之名掩護幫派，也有必要釐清，構成要件是具有連續性及牟利性的「結構性組織」，以強暴、脅迫、詐術、恐嚇的手段犯罪。

犯罪組織除了發起、主持、操縱、指揮者，可判刑三至十年、併科罰金最高一億元，參與者也可處六個月至三年、併罰最高一千萬元，並令強制工作；至於「資助犯罪組織」可判刑六個月至五年、併罰一千萬元。

國家安全法方面，則須先確認該黨是否收受外國或中國金援，再釐清是否有意圖危害國家安全或社會安定，刺探、蒐集公務機密或是發展組織的證據。