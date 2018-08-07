變色片黏角膜 硬拔碎裂險失明

2018-08-07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天熱小心變色鏡片「黏牢牢」！輔英科技大學附設醫院眼科教授洪啟庭警告，最近收治四名喜歡戴廉價角膜變色片的年輕女性，鏡片牢牢黏在眼角膜拔不下來，患者試圖用指甲硬拔鏡片，反倒造成鏡片破成好幾片黏在角膜上，若未妥善處置，嚴重的話會失明。

天氣熱淚液蒸發 造成吸附效應

洪啟庭表示，病人都是約二十歲上班族，為美觀而配戴角膜放大片，讓雙眼看來更有精神，卻因天氣燠熱，鏡片黏在眼角膜上拔不下來。

他說，淚水層的溫度和環境溫度密切相關，當氣溫超過攝氏三十六．五度，角膜變色片與角膜之間的淚水層容易蒸發，淚水消失會產生負壓，產生物理現象「淚液熱能吸附效應」，變色片會像吸盤一樣牢牢吸住角膜，患者試圖用指甲剝下，就易造成碎片而更黏附角膜。

洪啟庭先給予患者麻藥，需在顯微鏡下將一塊塊破片取下，施予抗生素藥水藥膏以防感染，並使用人工淚液消弭病人異物感，同時滋潤上皮使角膜病變回復正常。

患者用指甲硬拔 造成角膜受傷

陳小姐現身說法指出，她是從臉書群組中購買無商品名稱的廉價變色片，每天配戴逾八小時，有天左眼疼痛，她用以往取下鏡片的方法失敗，用指甲邊緣刮更造成鏡片破碎、角膜受傷，所幸經治療未有併發症，矯正視力也回到1.0。

洪啟庭警告，淚液熱能吸附效應在有品牌鏡片也會產生，沒廠牌劣品副作用常更嚴重，因鍍上色素遇熱更會融解，在攝氏八十度就會脫落，所含化學物質更會造成呼吸道、皮膚與眼睛傷害。

洪啟庭更發現，紅色、粉紅色、藍色與紫色片子，較易發生吸附效應；有時如章魚吸盤般拔不下來，產生角膜病變、潰瘍發炎，嚴重會失明。

閉眼按摩讓空氣進入 較易取下

洪啟庭提醒，若手拔不下鏡片，表示已黏上角膜，變色片和角膜間完全真空，千萬不要用吸棒或藥水，不僅無功還會增加風險，他跟日本都有研究過變色片黏附時，靠鼻側會黏較緊，眼睛外側則較鬆，可閉眼、按摩眼睛外側約二十秒，讓空氣跑進真空空間，再睜眼就會較易取下鏡片，否則就得求助醫師。