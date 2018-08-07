學者呼籲 罷工預告期至少10-14天

2018-08-07

〔記者陳宜加／台北報導〕國籍機師因勞資爭議遲遲未解，今年第二度發起罷工行動。交通學者認為，應有充分預告期、至少十至十四天，且罷工恐重創航空公司競爭力；但勞動學者傾向肯定勞工意識抬頭，罷工是爭取勞權的必要手段。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良表示，交通運輸事業最大特性是發生勞資爭議時，旅客與貨運顧客端影響最大。華航空服員「突襲式罷工」殷鑑不遠，罷工應有充分預告期，讓旅客與貨主及早因應。

他說，無論預告期多長，至少能夠降低影響。世界各國地理條件不同，替代方案的選擇也會不同，例如歐洲有軌道運輸可以替代，但台灣四面環海，空運幾乎是聯外交通唯一選擇，預告期宜至少十至十四天，且顧客端權益應最優先。

勞工爭取待遇須回歸合理性

中華大學運輸科技與物流管理學系副教授林祥生指出，相較國外，台灣兩家主要航空公司並不具備經濟規模，罷工將傷及公司體質、恢復期長。勞工全力爭取合理待遇，仍須回歸合理性，玩火恐傷到自己。

他說，航空產業面對國際競爭，一旦罷工，非獨家航線的市場大餅，恐白白拱手讓人，尤其廉價航空興起，競爭更明顯，旅客對於機票價格敏感度也更高。勞工有權爭取合理權益、資方也有義務修改不合理規定，雙方應建立命運共同體。