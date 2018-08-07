旅客考慮轉訂他航 國航機師罷工恐自傷

2018-08-07

〔記者蕭玗欣、魏瑾筠／綜合報導〕機師職業工會醞釀罷工，旅遊業者擔憂，上次華航空服員罷工重傷旅客和旅行社業者，如今機師罷工恐怕擴及到華航、長榮兩家市占率最高的航空公司，一旦事件重演，損失恐更嚴重。消基會則提醒，中秋連假前後出國的民眾應準備替代方案，以免行程受阻。有旅客抱怨，罷工頻傳會迫使旅客轉訂其他航空，國籍航空及機師恐怕都會自傷。

旅行業憂心損失難估算

旅行商業同業公會全聯會召集人李奇嶽表示，希望兩家航空公司取得勞資共識，以旅遊業者和旅客權益為重，不要讓罷工事件重演。一旦噩夢成真，旅行業首當其衝，加上中秋連假是國人出國旺季，損失難以估算。

正安旅行社董事長吳碧蓮也憂心，航空業罷工會導致旅遊糾紛增加，台灣旅遊業已非常辛苦，若再次發生罷工事件，恐會造成社會混亂、猜忌的氛圍。

旅客許先生及黃小姐均強調，國航罷工頻傳，消費者選擇航空公司一定會將罷工因素納入考量，尤其現在廉航及國際航空公司這麼多，不是非長榮或華航不可。桃園市民邱小姐認為，罷工是機師的權益，但希望考量大眾需求，讓想出國度假、好不容易擠出時間的遊客，都能如期成行。

消基會提醒旅客規劃備案

消基會董事長游開雄表示，勞工罷工是為爭取權益，有其目的和理論依據，另一方面，資方為履行對消費者的契約，應事前做好調度。萬一狀況超乎預期，無法執行替代方案，也應將旅客傷害降到最低，尤其此次罷工影響的是兩大國籍航空，幾乎涵蓋所有國人出國運輸。

游開雄也呼籲，計畫在中秋連假前後出國的民眾要提前規劃替代方案或交通工具。

對於勞工罷工行動變多，消基會過去曾呼籲應有罷工預告期；游開雄昨表示，消基會對於修法沒定見，但主張消費者權益應是優先考量。