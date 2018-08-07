工商界：引進外才早就該做

2018-08-07

〔記者羅倩宜／台北報導〕新經濟移民法將放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、海外國人及其後代等三大適用對象來台。工業總會表示，過去法令太保守，未來開放有助台灣搶人才，商總更呼籲投資移民還是要放寬，中小企業總會也肯定，國內中小企業更需要優秀的外籍人士注入新血；工商團體都表示，全球都在搶人才，引進外才，早就該做！

工總秘書長蔡練生說，新經濟移民法放寬三類適用對象，產業界絕對肯定；全球都在搶人才，但以往外籍人士很難進到台灣，因為來台工作或居留限制多，這不但影響企業進用海外專業人力，也對台灣的整體競爭力不利。

他表示，工總歷年來曾多次向行政部門建議放寬外人來台限制，還舉實例證明立法上太過保守，並不會因此保障本勞工作機會；「過去很多僑生留在台灣，現在都變成成功的創業家，替台灣創造不少就業機會」，根本不必擔心外人來台搶工作，反而可把就業的餅做大。

商總理事長賴正鎰呼籲，投資移民還是要考慮放寬。他說，外國專業人士來台畢竟是少數，且台灣本身不缺優秀人才，但投資移民來台，可把整個優秀、高素質的家庭一起帶來台灣，心也會在台灣，這些投資移民更可在台灣創造工作機會，甚至帶動新的行業產生。

中小企業總會理事長李育家認為，外籍人才可引進新的企業文化及新的創意想法，可幫助台灣中小企業更多元化又有生命力。