央行有「異」見 投資移民不納入

2018-08-07

購買金融商品 星、港不再當誘因

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會規劃的新經濟移民法原本將投資移民納入，建議鬆綁外國人投資公債不得超過匯入金額三十％的現行規定，但央行主張目前新加坡、香港都不再以開放購買金融商品作為投資移民誘因，且貿然開放後，資金管理成本高，又不見得有效益；最後決定不將投資移民納入。

國發會︰現行規定比國際寬鬆

國發會副主委高仙桂強調，不是不歡迎投資移民，主要是現行台灣不論是直接投資居留或是投資移民，條件都已比國際寬鬆；另港澳居民原本就准用台灣就業服務法，在新經濟移民法中所有放寬規定，港澳居民也都准用；有關入境、停留及居留也回歸到港澳關係條例現行第四十一條規定。

新經濟移民法原鼓勵投資移民相關規定，包括投資台灣二十萬美元，相當於六百萬元台幣，就可在台灣居留，連續居留五年，每年平均一八三天，就可申請永居；投資台灣營利事業一千五百萬元以上，並創造五人以上的本國人就業機會，連續達三年，不用坐「移民監」，就可取得永久居留。

另投資中央政府公債及其他金融商品三千萬元以上，也是適用對象；但這會有投資公債、公司債、金融債券等債權金融商品不得超過匯入金額三十％的規定，也就是說，若要投資三千萬元的公債或金融商品，得先準備一億元，條件相當嚴苛。國發會原規劃放寬此規定，後因央行有不同意見而不納入。