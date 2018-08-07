台積抗毒外資肯定 台股「萬一」守住

2018-08-07

〔記者羅倩宜、王孟倫／台北報導〕台積電機台「染毒」風暴漸平息，外資多肯定台積電「抗毒」應變能力，但也警告以台積電資安如銅牆鐵壁，都難免遭病毒攻擊，台灣是全球半導體製造業重鎮，且各家廠商自動化程度越高，未來資安威脅將越大。

台積電昨尾盤跌幅收斂，小跌一．五元、跌幅○．六一％，在權值股龍頭回穩下，台股昨上漲十一．六七點，以一萬一○二四．一點作收，守住一萬一千點大關。

某美系外資分析師指出，此次病毒事件，台積電北中南廠區都受感染，花了快三天才全面恢復生產，雖然對獲利衝擊不大，但已對所有電子製造業敲了一記警鐘；因台積電反應速度已算可圈可點，換了別家電子廠，恐怕很難說。

這位分析師透露，台積電並非國內半導體第一家不幸染毒業者，去年有一家封測廠同樣被「想哭病毒」入侵，主因是微軟Windows XP漏洞未堵好；還有一家記憶體廠的黃光製程設備全當機，都花了快一週才回復生產。

他表示，台灣的強項是ＯＤＭ／ＯＥＭ，高科技電子廠最重視上下游及客戶關係，病毒事件造成的稼動停擺或交期延後是一回事，若是研發中的新技術、甚至客戶的新品設計圖或新應用因此被竊取，影響非同小可；台積電自豪的廠區自動化連線，帶來了高效率，但病毒找到破口入侵，未來防範資安的成本會更高。

歐系外資警告，金融業和零售業更該繃緊神經，金融業有ＡＴＭ、網路銀行，現在還有人手一機即可存取的行動銀行，零售業則有ＰＯＳ系統、觸控機台、網路或無人商店等，受病毒威脅只會更多、不會更少。

投保資安險 納「公司治理評鑑」

金管會主委顧立雄昨表示，國內企業投保「資安險」的比率實在太低，整體保費僅六千多萬元，希望在未來三年，每年資安險保費成長率二十五％。為提供上市櫃公司投保資安險誘因，金管會將納入「公司治理評鑑」選項，如果企業投保資安險，公司治理評鑑會加分。