教部推「小玉山計畫」育才// 學子送全球百大讀博士

2018-08-06

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕面對中國搶我學生及人才，除有玉山計畫招攬國內外學者，教育部更將推出「小玉山計畫」、規劃設立「台灣菁英獎學金」，明年起挑選國內優秀碩士生，一年一百人，送去全世界前一百大的學校讀博士，畢業五年內需返國服務，鎖定方向、培養台灣所需的頂尖人才。

台灣是民主自由國家，不會限制人民去國外讀書，最好抗衡方法就是加強競爭力，加碼培育人才。教育部長葉俊榮表示，人才流動不只單純薪水問題，還牽涉生涯發展、民主環境等，教育部須多給「機會」，因此透過小玉山計畫，要讓學子認知，在台灣念完碩士，有機會被推薦到哈佛、耶魯、牛津等全球前一百大的大學深造。

台灣菁英獎學金簡稱「小玉山計畫」，由教部全額出學費，有系統、規劃性送頂尖學生出國，首先鎖定碩士生，資助去國外一流大學念博士，畢業後五年內需回台，再安排到大學任教，或到企業、公務機關服務。教部已編列五千萬預算，預訂明年送首批進修。

葉俊榮並宣示，也規劃增加國內外實習機會，將引進政府、企業、基金會等協助，甚至可出國實習一年，如曾有美國哈佛大學法學院學生來台實習，費用由學校或企業捐助，台灣將提供更多實習機會給學生。

政次姚立德更指出，博士招生名額已連四年減十％，但國家產業轉型需高等人力，名額不再減，但會鼓勵改成「產業博士班」，補助博士一人一年二十萬元，找到產業所需題目，直接到產業做研究，畢業後就業；也將鼓勵教授帶學生去「開公司」，大學老師目前反應熱烈，已有三百多件申請案。

放寬高中職生 到大學修課

此外，針對高中生出國讀大學，葉俊榮強調，國內頂大和科大也很優質，十二年國教新課綱明年上路，教部正鼓勵大學開設課程，擬大幅放寬高中職學生在高三下或高二暑假就可到大學先修，提早認識我國大學；外國月亮未必比較圓，要提供發展及機會，讓優秀學生留在國內讀書，也能與國際接軌。