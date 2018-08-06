台股「想哭」？ 法人︰一次性有限影響

2018-08-06

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果市值衝上兆美元新高，台灣蘋果概念股沾光，大立光七月營收亦傳捷報，但權值王台積電上週五爆發疑遭「想哭」病毒攻擊事件，造成產線停擺，震撼市場。法人預估，台積電今開盤恐先反映相關利空，拖累台股「萬一」關卡再度失守；但病毒事件應屬一次性的有限影響，台股未來走向仍會跟著國際股市波動，尤其是美中貿易戰變化，將是牽動盤面最大關鍵。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，台積電病毒事件對股價影響如同過去的地震，屬於「一次性」且「有限」影響，對實際營運影響不大，預估台積電股價開盤可能先反映利空、向下開低，但在利空消化完畢後，股價有可能呈現開低走高發展。

沈萬鈞分析，台積電已澄清此次事件並非遭到駭客攻擊，研判台積電病毒感染的影響有限，雖影響本季營收約三％，對供應鏈也不會有影響，台積電今日有可能開低，並造成台股拉回，但預估影響時間應該很短，台積電股價有可能開低走高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易情勢變化，再度打亂股市步調，近日被動元件板塊波動較大，主要是短線累積較大漲幅，籌碼相對凌亂，從近期營收公布成績來看，整體科技產業成長動能仍在，尚未出現反轉訊號，短線需觀察台股季線能否守住。