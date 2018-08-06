台積︰今全面復產 Q3營收少78億

2018-08-06

有信心Q4補回出貨延遲數量

全年業績展望不變

〔記者卓怡君／台北報導〕晶圓龍頭台積電三日爆發電腦病毒感染重大事件，造成台灣廠區部分產線停工。台積電昨表示，預計今日前所有受影響機台皆可恢復正常，此事件約影響台積電第三季營收三％（約七十七億到七十八億台幣間），影響毛利率約一個百分點；公司有信心把第三季晶圓出貨延遲數量在第四季補回，全年業績展望不變。

台積電染毒事件影響台灣廠區生產線從三日起到今日為止約近四天。台積電昨發出聲明指出，受病毒感染的程度因工廠而異，已控制病毒感染範圍，同時找到解決方案；至台灣時間昨下午二時為止，約八十％受影響的機台已恢復正常，預計在今日前，所有機台皆可恢復正常。

台積電預估，此次病毒感染事件將導致晶圓出貨延遲以及成本增加，對台積電第三季的營收影響約為三％，毛利率影響約一個百分點，台積電有信心第三季晶圓出貨延遲數量將於第四季補回，全年業績展望以美元計算仍將維持七月法說會所說的高個位數成長。

台積電第三季合併營收預估介於八十四．五億至八十五．五億美元間，估算此次病毒事件影響三％，等同二．五三五億至二．五六五億美元，約七十七．三一億至七十八．二三億台幣。

不影響資料完整性、機密資訊

台積電指出，公司多數客戶皆已收到相關事件的通知，也正與客戶緊密合作，溝通其晶圓交貨時程，將在未來幾天內與個別客戶溝通細部資訊；此次病毒感染的原因為新機台在安裝軟體的過程中「操作失誤」，因此病毒在新機台連接到公司內部電腦網路時發生病毒擴散情況，但台積電資料的完整性和機密資訊皆未受到影響，台積電已採取措施彌補此安全問題，同時將進一步加強資訊安全措施。

台積電創辦人張忠謀剛退休不到兩個月，就爆發重大資安危機，癱瘓晶圓廠生產線，對於新的經營團隊來說，可說是新學期的第一場大考；台積電資安出包，是否影響明年蘋果等大客戶接單及七奈米放量，備受市場矚目。