不甩馬 侯：沒核安就沒核電

2018-08-06

〔記者俞肇福、賴筱桐、邱書昱、郭安家／綜合報導〕前總統馬英九公開呼籲重啟核四，並支持以核養綠公投，民進黨新北市長參選人蘇貞昌要對手侯友宜對此表態；侯友宜昨重申一貫立場表示，沒有能力處理核廢料就不要想用核電，沒有核能安全就沒有核電。與馬完全不同調。

蘇貞昌日前到新北貢寮仁和宮拜拜，對於前總統馬英九公開呼籲核四重啟，要侯友宜說清楚講明白，「你到底是什麼態度？」

侯友宜說，過去他當新北市副市長時，也兼任核安監督委員會主委，他的態度就是沒有能力處理核廢料就不要想用核電，沒有核能安全就沒有核電。

侯友宜指出，核四已封存，燃料棒也送回美國，老縣長講這個話很奇怪。核四當年不蓋也是民進黨說的，後來蘇貞昌擔任行政院長又增加預算；現在當務之急，還是一起來反對蓋深澳燃煤電廠，更加重要。

過去反對核四的國民黨台北市長參選人丁守中，也受馬英九影響，如今也加入「以核養綠」公投連署行動。

馬英九昨天陪同新北市議員參選人葉元之掃街拜票時表示，他與丁守中仔細談過，因為整個世界情勢變了，使用核能的國家越來越多，使用核能，不代表排斥綠能，兩者可以並存，「我們沒有要消滅綠能，兩個都可以用」，綠能是間歇性的能源，核能則是二十四小時發電，兩者可以互補。

過去反核四

丁：對我不是神主牌

丁守中昨於中華慈光愛心會活動前受訪說，昔日反對拼裝車核四，「那時候有安全疑慮，如果核四沒有安全疑慮，我也支持啊！沒有核安就沒有核四」。丁強調，支持乾淨安全能源政策，「反核四對我來講不是神主牌」。

丁守中認為，既然要用公民投票方式決定，他尊重多數民意、聽大家意見，覺得也是個好方式。但對於核四現在是否安全？丁陣營則未回應。